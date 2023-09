Octobre Rose | Vente de crêpes Place Gambetta Eymet, 14 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

L’association Les Fleurs d’ Eymet organise une vente de crêpes au profit de la lutte contre le cancer du sein..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:30:00. .

Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Fleurs d’Eymet is organizing a pancake sale in aid of the fight against breast cancer.

Les Fleurs d’Eymet organiza una venta de tortitas a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama.

Der Verein Les Fleurs d’ Eymet organisiert einen Crêpe-Verkauf zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs.

Mise à jour le 2023-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides