Journée mondiale du Vélo Place Gambetta Eymet, 3 juin 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

A l’occasion de la Journée Mondiale du Vélo, nous organisons un petit évènement, en partenariat avec le Collectif Vélo Eymet, l’Office du Tourisme et la Mairie d’Eymet.

Sur la place Gambetta aura lieu, de 15h à 18h, des Essais gratuits de vélos électriques et classiques, Vérifications de vélos, Atelier de réparations basiques, promenades sur les environs, et plus encore….

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. .

Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the World Bike Day, we are organizing a small event, in partnership with the Collectif Vélo Eymet, the Tourist Office and the Eymet Town Hall.

On the Gambetta square, from 3pm to 6pm, there will be free trials of electric and classic bikes, bike checks, basic repair workshops, rides in the area, and more?

Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, organizamos un pequeño evento, en colaboración con el Colectivo Vélo Eymet, la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Eymet.

En la plaza Gambetta, de 15:00 a 18:00, habrá pruebas gratuitas de bicicletas eléctricas y clásicas, revisiones de bicicletas, talleres básicos de reparación, paseos por la zona, y mucho más..

Anlässlich des Weltfahrradtages organisieren wir in Zusammenarbeit mit dem Collectif Vélo Eymet, dem Fremdenverkehrsamt und dem Rathaus von Eymet eine kleine Veranstaltung.

Auf dem Place Gambetta werden von 15 bis 18 Uhr kostenlose Probefahrten mit Elektro- und klassischen Fahrrädern, Fahrradchecks, Reparaturwerkstätten, Ausflüge in die Umgebung und vieles mehr angeboten

Mise à jour le 2023-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides