Visite nocturne dans le cœur historique de Crépy-en-Valois Samedi 16 septembre, 20h00 Place Gambetta Crépy-en-Valois Accès libre

Crépy-en-Valois possède le privilège rare d’avoir légué son nom à une dynastie royale. De 1328 à 1589, pendant près de 250 ans, de Philippe VI de Valois à Henri III, 13 rois de France ont porté le nom de Valois.

La ville médiévale cache de nombreux secrets, découvrez-en les trésors aux détours des ruelles… Et sur les pas de Gérard de Nerval, admirez les hôtels à pignons, les maisons à tourelles et les façades sculptées qui font le charme de cette ancienne capitale du Valois.

Les vestiges de l’ancien château des seigneurs de Crépy-Nanteuil se dressent fièrement sur les remparts de la ville. Accompagnés de Nicolas, les visiteurs seront guidés dans l’histoire et dans la ville avec, au détour d’une ruelle, une cour, un jardin, une cave, ouverts tout spécialement pour eux par les propriétaires !

Rendez-vous Place Gambetta le samedi 16 septembre à partir de 20h. Acceuil en musique par les musiciens du conservatoire Danse & Musique en Valois.

Surgissant entre deux vallons verdoyants, Crépy-en-Valois porte témoignage de la grandeur et de l'éclat d'un riche passé. Le promeneur, le long des rues anciennes bordées d'hôtels particuliers des 14e , 15e et 16e siècles, découvrira le charme de l'ancienne capitale du Valois. Les remparts lui rappelleront qu'ici, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France.

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

