Exposition des Voitures Anciennes à Castelnau-Montratier Place Gambetta, 9 juillet 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

L’association Sainte-Alauzie Club Auto Rétro (SaCaR), vous propose une exposition d’une cinquantaine de voitures anciennes devant la mairie de Castelnau-Montratier: Citroën Traction, DS, Mercedes Pagode, Renault Gordini, Cadillac, Porsche 911, etc..

2023-07-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 13:00:00. EUR.

Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



The association Sainte-Alauzie Club Auto Rétro (SaCaR), proposes an exhibition of about fifty old cars in front of the town hall of Castelnau-Montratier: Citroën Traction, DS, Mercedes Pagode, Renault Gordini, Cadillac, Porsche 911, etc.

La asociación Sainte-Alauzie Club Auto Rétro (SaCaR), propone una exposición de unos cincuenta coches antiguos frente al ayuntamiento de Castelnau-Montratier: Citroën Traction, DS, Mercedes Pagode, Renault Gordini, Cadillac, Porsche 911, etc.

Der Verein Sainte-Alauzie Club Auto Retro (SaCaR) bietet Ihnen eine Ausstellung von etwa 50 Oldtimern vor dem Rathaus von Castelnau-Montratier: Citroën Traction, DS, Mercedes Pagode, Renault Gordini, Cadillac, Porsche 911, etc.

