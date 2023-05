Restitution de la Résidence de territoire: « Les Adolescents du Quercy Blanc » Place Gambetta, 2 juin 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

A travers un parcours visuel et sonore réalisé en collaboration avec les adolescents du Quercy Blanc, la BAC (Brigade d’Art Collectif) vous invite à une immersion dans l’univers de l’adolescence.

Cette résidence de territoire sera la dernière..

2023-06-02 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-02 22:30:00. EUR.

Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



The BAC (Brigade d’Art Collectif) invites you to immerse yourself in the world of adolescence, through a visual and audio journey created in collaboration with the teenagers of Quercy Blanc.

This will be the BAC’s last residency in the region.

La BAC (Brigade d’Art Collectif) le invita a sumergirse en el mundo de la adolescencia a través de un viaje visual y sonoro creado en colaboración con los adolescentes de Quercy Blanc.

Esta será la última residencia de la BAC en la región.

Durch einen visuellen und akustischen Parcours, der in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen von Quercy Blanc entstanden ist, lädt die BAC (Brigade d’Art Collectif) Sie zu einem Eintauchen in die Welt der Adoleszenz ein.

Diese Gebietsresidenz wird die letzte sein.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Cahors – Vallée du Lot