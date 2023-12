Cet évènement est passé Marché à Castelnau-Montratier Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’Évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot Marché à Castelnau-Montratier Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 1 octobre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-01 09:00:00

fin : 2023-10-01 13:00:00 Sur la belle place aux arcades de Castelnau-Montratier, retrouvez les commerçants et producteurs qui animent le marché du dimanche matin, puis faites une pause à la terrasse d’un café avant de remplir votre panier..

Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-01-05

