Rassemblement de véhicules anciens 15ème édition Place Gambetta Casteljaloux, 23 juillet 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Rassemblement de véhicules anciens avec les Vieux Moteurs Gascons. Parking Gambetta

De 10h à 12h : balade dans la campagne environnante

12h : apéritif offert à tous les participants

de 14h à 18h : concours d’élégance.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Place Gambetta

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Gathering of vintage vehicles with the Vieux Moteurs Gascons. Parking Gambetta

10am to 12pm: drive through the surrounding countryside

12pm: aperitif offered to all participants

2pm to 6pm: Concours d’élégance

Concentración de vehículos de época con los Vieux Moteurs Gascons. Aparcamiento de Gambetta

De 10:00 a 12:00: paseo por los alrededores

12 h: aperitivo para todos los participantes

de 14:00 a 18:00: concurso de elegancia

Treffen von Oldtimern mit den « Vieux Moteurs Gascons ». Parkplatz Gambetta

Von 10 bis 12 Uhr: Ausfahrt in die umliegende Landschaft

12 Uhr: Aperitif, der allen Teilnehmern angeboten wird

von 14h bis 18h: Eleganzwettbewerb

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne