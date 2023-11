Bordeaux en Fête : programme des animations de Noël Place Gambetta Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux en Fête : programme des animations de Noël Place Gambetta Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux. Bordeaux en Fête : programme des animations de Noël 1 – 31 décembre Place Gambetta Tarifs selon animations. Pour Noël, Bordeaux et ses nombreux quartiers sont en Fête ! Découvrez le riche programme des commerçants, locaux et autres structures ci-dessous. Bordeaux Centre Marché de Noël aux Allées de Tourny

Balade patrimoniale et musicale autour des illuminations de la place Gambetta

Marché de Noël 100% artisanal

Ultra Hotte – Marché de Noël, ateliers, performances…

Noël de l’Union Saint-Bruno

Manche de Noël des fanfares de Bordeaux

Journée récréative de Noël pour les enfants

Chorale Chœur et Voix Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Marché de Noël munichois

Le petit marché de l’art

Festivités de Noël au Grand Parc

Concert de Noël

Marché de Noël Bordeaux Bastide Le NoëlRit

Le Père Noël de Calixte Caudéran Marché créatif de Noël

Le Père Noël à Caudéran Bordeaux Maritime Marché de Noël des Halles de Bacalan

Animations DIY, ateliers création, maquillage, massages, décoration, recyclage

La fête de Noël de Ginko Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Concours de vitrines de Noël

Le calendrier de l’Avent des commerçants de Saint-Augustin

Fête de fin d’année du Tauzin

Goûter de Noël de Saint-Augustin

Déambulation de Noël Bordeaux Sud La Chocolatada !

Noël du quartier Saint-Michel

La fête de l’hiver Nansouty – Saint-Genès Noël à Nansouty Place Gambetta Place Gambetta, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesprit.gambetta@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661478773 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

