Les animations de Viv’ – Chasse au trésor Place Gambetta Bergerac, 20 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre des festivités de Noël, les animations de Viv’ vous propose une chasse au trésor..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Christmas festivities, Viv »s entertainment team is organizing a treasure hunt.

Como parte de las fiestas navideñas, Viv’ organiza una búsqueda del tesoro.

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten bietet Ihnen die Animationsabteilung von Viv’ eine Schatzsuche an.

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides