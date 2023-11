Noël à Bergerac – Sculpture sur glace Place Gambetta Bergerac, 17 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre des festivités de Noël, venez assister à la création et expositions de sculptures sur glace..

2023-12-17

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Christmas festivities, come and watch us create and exhibit ice sculptures.

Como parte de las fiestas navideñas, venga a ver cómo se crean y exponen esculturas de hielo.

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten können Sie die Entstehung und Ausstellung von Eisskulpturen miterleben.

Mise à jour le 2023-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides