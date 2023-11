Noël à Bergerac – Concert de Macha Place Gambetta Bergerac, 15 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez assister au Concert de Macha donné dans le cadre des festivités de Noël sur la Place Gambetta..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:30:00. .

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Macha’s Concert as part of the Christmas festivities on Place Gambetta.

Venga a ver la actuación de Macha en el marco de las fiestas navideñas de la Place Gambetta.

Besuchen Sie das Konzert von Mascha, das im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem Place Gambetta stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides