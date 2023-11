Spectacle « Bulles en Scène » et déambulation Place Gambetta Bergerac, 10 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

À partir de 14h30 – Place Gambetta et Centre-ville

Spectacle «Bulles en Scène» et déambulation Cie Abac’Art.

2023-12-10

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Starting at 2:30 pm ? Place Gambetta and Downtown

Bulles en Scène » show and walkabout Cie Abac?Art

A partir de las 14.30 h ? Plaza Gambetta y centro de la ciudad

Espectáculo y paseo « Bulles en Scène » de la Cie Abac?Art

Ab 14:30 Uhr ? Place Gambetta und Stadtzentrum

Aufführung « Bulles en Scène » und Spaziergang Cie Abac?Art

