Noël à Bergerac – Rencontre avec le Père Noël Place Gambetta Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

N’attendez plus et venez rencontrer le Père Noël ! Nous sommes sûrs que vous avez beaucoup de choses à lui dire…

Le samedi 9 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Photos de 11h30 à 16h

Le dimanche 10 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Photos de 15h à 18h

Le mercredi 13 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Photos de 15h à 18h

Le samedi 16 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Photos de 15h à 18h

Le dimanche 17 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Photos de 15h à 18h

Le samedi 23 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Photos de 15h à 18h

Le dimanche 24 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h / Photos de 15h à 17h.

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Don’t wait any longer, come and meet Santa! We’re sure you’ll have lots to tell him?

Saturday, December 9, 10am to 12pm and 2pm to 6pm / Photos 11:30am to 4pm

Sunday, December 10, 10am to 12pm and 2pm to 6pm / Photos from 3pm to 6pm

Wednesday, December 13, 10am to 12pm and 2pm to 6pm / Photos from 3pm to 6pm

Saturday, December 16, 10am to 12pm and 2pm to 6pm / Photos from 3pm to 6pm

Sunday, December 17, 10am to 12pm and 2pm to 6pm / Photos from 3pm to 6pm

Saturday, December 23, 10am to 12pm and 2pm to 6pm / Photos from 3pm to 6pm

Sunday, December 24, 10am to 12pm and 2pm to 5pm / Photos from 3pm to 5pm

No esperes más y ven a conocer a Papá Noel Seguro que tienes muchas cosas que contarle..

Sábado 9 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. / Fotos de 11.30 a 16.00 h

Domingo 10 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. / Fotos de 15.00 a 18.00 h

Miércoles 13 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. / Fotos de 15.00 a 18.00 h

Sábado 16 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. / Fotos de 15.00 a 18.00 h

Domingo 17 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. / Fotos de 15.00 a 18.00 h

Sábado 23 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. / Fotos de 15.00 a 18.00 h

Domingo 24 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h. / Fotos de 15.00 a 17.00 h

Warten Sie nicht länger und treffen Sie den Weihnachtsmann! Wir sind sicher, dass Sie ihm viel zu erzählen haben

Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr / Fotos von 11.30 bis 16 Uhr

Sonntag, den 10. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr / Fotos von 15 bis 18 Uhr

Am Mittwoch, den 13. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr / Fotos von 15 bis 18 Uhr

Am Samstag, den 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr / Fotos von 15 bis 18 Uhr

Sonntag, den 17. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr / Fotos von 15 bis 18 Uhr

Am Samstag, den 23. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr / Fotos von 15 bis 18 Uhr

Sonntag, den 24. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr / Fotos von 15 bis 17 Uhr

