Marché de Noël de Bergerac Place Gambetta Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un village gourmand pour les fines bouches, un village artisanal et ses créations, un village des enfants pour combler de bonheur les plus petits, un carrousel pour vous faire tourner la tête et des ateliers quotidiens, il y a toujours une bonne raison de venir au Marché de Noël !

OUVERTURE :

Marché ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 19h30 / Les mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h30

Nocturnes jusqu’à 20h les samedi 23 et vendredi 29 décembre.

Fermeture à 17h les dimanche 24 et samedi 30 décembre.

Fermé le lundi 25 décembre..

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



There’s a gourmet village for gourmets, a craft village with its creations, a children’s village to delight the little ones, a carousel to make your head spin, and daily workshops – there’s always a good reason to come to the Christmas Market!

OPENING:

Open Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 12pm to 7:30pm / Wednesday, Saturday and Sunday from 10am to 7:30pm

Nocturnes until 8pm on Saturday December 23 and Friday December 29.

Closing at 5pm on Sunday December 24 and Saturday December 30.

Closed on Monday December 25.

Hay un pueblo gastronómico para los gourmets, un pueblo de artesanía con todo tipo de creaciones, un pueblo infantil para mantener contentos a los más pequeños, un tiovivo para no perder la cabeza y talleres diarios: ¡siempre hay un buen motivo para venir al Mercado de Navidad!

INAUGURACIÓN :

Abierto lunes, martes, jueves y viernes de 12:00 a 19:30 / miércoles, sábado y domingo de 10:00 a 19:30

Apertura nocturna hasta las 20 h el sábado 23 y el viernes 29 de diciembre.

Cierre a las 17.00 h el domingo 24 y el sábado 30 de diciembre.

Cerrado el lunes 25 de diciembre.

Ein Schlemmerdorf für Feinschmecker, ein Kunsthandwerksdorf mit seinen Kreationen, ein Kinderdorf, um die Kleinsten mit Glück zu erfüllen, ein Karussell, um Ihnen den Kopf zu verdrehen, und tägliche Workshops – es gibt immer einen guten Grund, auf den Weihnachtsmarkt zu kommen!

ERÖFFNUNGSZEITEN :

Der Markt ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12:00 bis 19:30 Uhr geöffnet / Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 19:30 Uhr

Nachts bis 20 Uhr am Samstag, den 23. und Freitag, den 29. Dezember.

Schließung um 17 Uhr am Sonntag, den 24. und Samstag, den 30. Dezember.

Montag, den 25. Dezember geschlossen.

