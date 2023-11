Noël à Bergerac – Inauguration avec fanfare Place Gambetta Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’inauguration des festivités de Noël à Bergerac se fera avec la Fanfare Noël au balcon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Christmas festivities in Bergerac will kick off with the Fanfare Noël au balcon.

Las fiestas navideñas de Bergerac comenzarán con la Fanfarria Noël au balcon.

Die Eröffnung der Weihnachtsfeierlichkeiten in Bergerac findet mit der Fanfare Noël au balcon statt.

Mise à jour le 2023-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides