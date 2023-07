Brocante et marché aux puces mensuels Place Gambetta Bergerac, 2 janvier 2022, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Chaque premier dimanche du mois, retrouvez une brocante et un marché au puces, Place de Lattre de Tassigny, autour de l’église Notre-Dame..

2022-01-02 fin : 2022-01-02 14:00:00. .

Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every first Sunday of the month, you can find a flea market on Place de Lattre de Tassigny, around the Notre-Dame church.

Todos los primeros domingos del mes, se puede encontrar un mercadillo en la plaza de Lattre de Tassigny, alrededor de la iglesia de Notre-Dame.

Jeden ersten Sonntag im Monat findet auf der Place de Lattre de Tassigny rund um die Kirche Notre-Dame ein Trödel- und Flohmarkt statt.

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides