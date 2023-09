Cet évènement est passé Circuit Urb’Art, une visite guidée à travers les fresques d’Argelès-sur-Mer Place Gambetta Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales Circuit Urb’Art, une visite guidée à travers les fresques d’Argelès-sur-Mer Place Gambetta Argelès-sur-Mer, 16 septembre 2023, Argelès-sur-Mer. Circuit Urb’Art, une visite guidée à travers les fresques d’Argelès-sur-Mer 16 et 17 septembre Place Gambetta Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les 8 fresques réalisées à Argelès-sur-Mer lors de l’évènement Urb’Art (mai-juin 2023). Place Gambetta Place Gambetta, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Place Gambetta Adresse Place Gambetta, 66700 Argelès-sur-Mer Ville Argelès-sur-Mer Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Place Gambetta Argelès-sur-Mer latitude longitude 42.545804;3.024449

Place Gambetta Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argeles-sur-mer/