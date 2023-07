VISITE DU CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES Place gabriel péri Capestang, 5 mai 2023, Capestang.

Capestang,Hérault

Venez découvrir l’ancienne résidence d’été des archevêques de Narbonne. Il fut à la fin du Moyen-Âge une splendide demeure que certains n’hésitent pas à qualifier de palais. L’ensemble surprend par sa remarquable conservation et l’extrême diversité des thèmes abordés. Si les artistes nous sont inconnus, à coup sûr, un grand maître est passé par là !.

2023-05-05 18:30:00

Place gabriel péri

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Come and discover the summer residence of the archbishops of Narbonne. It was at the end of the Middle Ages a splendid residence that some do not hesitate to qualify as a palace.

Venga a descubrir la residencia de verano de los arzobispos de Narbona. A finales de la Edad Media, era una espléndida residencia que algunos no dudan en calificar de palacio.

Entdecken Sie die Sommerresidenz der Erzbischöfe von Narbonne. Im Spätmittelalter war es ein prächtiger Wohnsitz, den manche nicht zögern, als Palast zu bezeichnen.

