CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL – NOËL À BÉZIERS Place Gabriel Péri Béziers, 3 décembre 2023, Béziers.

Venez découvrir la crèche traditionnelle de Noël. Entrée libre..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2024-01-07 18:00:00. .

Place Gabriel Péri

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and discover the traditional Christmas crib. Free entrance.

Venga a descubrir la tradicional cuna navideña. La entrada es gratuita.

Kommen Sie und entdecken Sie die traditionelle Weihnachtskrippe. Freier Eintritt.

