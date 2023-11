INAUGURATION DE LA CRECHE TRADITIONNELLE DE NOËL Place Gabriel Péri Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Inauguration de la crèche traditionnelle de Noël, avec la participation du chanteur biterrois Arthur Pascal. Entrée libre..

2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Place Gabriel Péri

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Inauguration of the traditional Christmas crib, with the participation of Arthur Pascal, a singer from Berne. Free admission.

Inauguración del tradicional Belén de Navidad, con la participación de Arthur Pascal, cantante de Béziers. Entrada gratuita.

Einweihung der traditionellen Weihnachtskrippe, mit Beteiligung des Sängers Arthur Pascal aus Biterro. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE