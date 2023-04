Marché de Pernes les Fontaines Place Gabriel Moutte Pernes-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Pernes-les-Fontaines

Marché de Pernes les Fontaines Place Gabriel Moutte, 1 janvier 2023, Pernes-les-Fontaines. Le marché du samedi se déroule sur la Place Gabriel Moutte et sur le Quai de Verdun.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Gabriel Moutte

Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Saturday morning El mercado de los sábados tiene lugar en la plaza Gabriel Moutte y en el Quai de Verdun Der Samstagsmarkt findet auf dem Place Gabriel Moutte und dem Quai de Verdun statt

