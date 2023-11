MARCHÉ DE NOËL Place Gabriel Maire Angevillers, 18 novembre 2023, Angevillers.

Angevillers,Moselle

L’association Détente et Loisirs vous propose son traditionnel marché de Noël artisanal.

Le Père Noël fera une visite.

Les enfants pourront mettre leur petite missive dans sa boîte aux lettres. Qu’ils n’oublient pas de renseigner leur adresse, car ils recevront une réponse du Père Noël !

Du café, du thé, du vin chaud réchaufferont les coeurs.

Les pâtisseries maisons et les ventes de spritz participeront à l’ ambiance de Noël.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

Place Gabriel Maire Salle Socioculturelle

Angevillers 57440 Moselle Grand Est



The Détente et Loisirs association presents its traditional Christmas craft market.

Santa Claus will pay a visit.

Children can put their little missive in his letterbox. Don’t forget to fill in your address, as you’ll receive a reply from Santa!

Coffee, tea and mulled wine will warm hearts.

Homemade pastries and spritz sales add to the Christmas atmosphere.

La asociación Détente et Loisirs organiza su tradicional mercado navideño de artesanía.

Papá Noel hará una visita.

Los niños podrán echar sus cartas en el buzón. No olvides rellenar tu dirección: ¡recibirás una respuesta de Papá Noel!

Café, té y vino caliente calentarán los corazones.

La repostería casera y la venta de refrescos contribuirán al ambiente navideño.

Der Verein Détente et Loisirs bietet Ihnen seinen traditionellen handwerklichen Weihnachtsmarkt an.

Der Weihnachtsmann wird einen Besuch abstatten.

Die Kinder können ihre kleinen Sendungen in seinen Briefkasten werfen. Sie sollen nicht vergessen, ihre Adresse anzugeben, denn sie werden eine Antwort vom Weihnachtsmann erhalten!

Kaffee, Tee und Glühwein werden die Herzen erwärmen.

Hausgemachte Backwaren und der Verkauf von Spritzgebäck tragen zur weihnachtlichen Stimmung bei.

Mise à jour le 2023-11-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME