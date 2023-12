Monts-sur-Guesnes au temps jadis Place Frézeau de la Frezelière Monts-sur-Guesnes, 4 décembre 2023, Monts-sur-Guesnes.

Monts-sur-Guesnes,Vienne

Charlotte-Marie Frézeau de la Frezellière, Marquise du château de Monts-sur-Guesnes se réveille après un long sommeil et découvre son fils blessé à la tête au retour de la guerre. Pour le soigner, elle a besoin de vous afin de résoudre un mystérieux remède miraculeux.

Sur réservation – 4 personnes minimum.

2024-08-01 fin : 2024-08-01 . EUR.

Place Frézeau de la Frezelière

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Charlotte-Marie Frézeau de la Frezellière, Marquise of the Château de Monts-sur-Guesnes, wakes up after a long sleep to find her son with a head injury from the war. To treat him, she needs your help to solve a mysterious miracle cure.

Reservations required – 4 people minimum

Charlotte-Marie Frézeau de la Frezellière, marquesa del castillo de Monts-sur-Guesnes, despierta tras un largo sueño y se encuentra a su hijo con una herida en la cabeza sufrida a su regreso de la guerra. Para tratarle, necesita su ayuda para resolver una misteriosa cura milagrosa.

Reserva obligatoria – mínimo 4 personas

Charlotte-Marie Frézeau de la Frezellière, Marquise des Schlosses Monts-sur-Guesnes, wacht nach einem langen Schlaf auf und entdeckt ihren Sohn, der nach der Rückkehr aus dem Krieg am Kopf verletzt wurde. Um ihn wieder gesund zu pflegen, braucht sie Ihre Hilfe, um ein mysteriöses Wundermittel zu entschlüsseln.

Mit Reservierung – mindestens 4 Personen

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais