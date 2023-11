Marché de Noël de Chaillac-sur-Vienne Place Frédéric Mistral Chaillac-sur-Vienne, 10 décembre 2023, Chaillac-sur-Vienne.

Chaillac-sur-Vienne,Haute-Vienne

Venez profitez de la ville et de son marché de Noël avec de nombreux produits du terroir présents pour le plaisir des yeux et des papilles. Arrivée du Père Noël à 11h et animation par AMI 24 tout au long de la journée. De la petite restauration et une buvette seront disponible sur place le temps du marché. Organisé par le comité des fêtes de Chaillac-sur-Vienne..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Place Frédéric Mistral

Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the town and its Christmas market, with many local products to delight your eyes and taste buds. Santa Claus arrives at 11 a.m., and AMI 24 provides entertainment throughout the day. Snacks and refreshments will be available during the market. Organized by the Comité des fêtes de Chaillac-sur-Vienne.

Venga a disfrutar del mercado navideño de la ciudad, con sus numerosos productos locales para deleite de sus ojos y papilas gustativas. Papá Noel llegará a las 11 de la mañana y AMI 24 amenizará toda la jornada. Durante el mercado se ofrecerán aperitivos y refrescos. Organizado por el Comité de fiestas de Chaillac-sur-Vienne.

Genießen Sie die Stadt und ihren Weihnachtsmarkt mit zahlreichen regionalen Produkten, die Augen und Gaumen erfreuen. Der Weihnachtsmann kommt um 11 Uhr an und AMI 24 sorgt den ganzen Tag über für Unterhaltung. Während des Marktes gibt es kleine Snacks und Getränke. Organisiert vom Festkomitee von Chaillac-sur-Vienne.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Porte Océane du Limousin