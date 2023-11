Marché de Noël à Chaillac-sur-Vienne Place Frédéric Mistral Chaillac-sur-Vienne, 10 décembre 2023, Chaillac-sur-Vienne.

Chaillac-sur-Vienne,Haute-Vienne

Chaillac-sur-Vienne célèbre les fêtes avec son marché de Noël : produits du terroir et artisans seront au rendez-vous de cette journée animée par AMI24. Petite restauration et buvette sur place. Le Père Noël s’invitera à la partie à 11h. Renseignements auprès du Comité des Fêtes.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Place Frédéric Mistral

Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Chaillac-sur-Vienne celebrates the festive season with its Christmas market, featuring local produce and artisans, hosted by AMI24. Snacks and refreshments on site. Santa Claus will join the party at 11am. Information from the Comité des Fêtes

Chaillac-sur-Vienne celebra las fiestas con su mercado navideño de productos locales y artesanos, organizado por AMI24. Habrá aperitivos y refrescos in situ. Papá Noel estará en el mercado a las 11h. Información del Comité de Fiestas

Chaillac-sur-Vienne feiert die Feiertage mit einem Weihnachtsmarkt: Regionale Produkte und Kunsthandwerker sind an diesem Tag zu finden, der von AMI24 moderiert wird. Kleine Speisen und Getränke sind vor Ort erhältlich. Der Weihnachtsmann wird sich um 11 Uhr zum Spiel einladen. Informationen beim Festkomitee

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Porte Océane du Limousin