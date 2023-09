Regards sur ma ville – Découverte du patrimoine architectural du centre ville des Abymes Place Frédéric Jalton Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Regards sur ma ville – Découverte du patrimoine architectural du centre ville des Abymes Place Frédéric Jalton Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes. Regards sur ma ville – Découverte du patrimoine architectural du centre ville des Abymes Vendredi 13 octobre, 09h00 Place Frédéric Jalton Places limitées à une classe de 30 élèves maximum Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2023, la ville des Abymes en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Guadeloupe invitent des élèves ducollège à une visite guidée et commentée par l’architecte Micèle Robin Clerc pour explorer les architectures les plus emblématiques du centre ville des Abymes et remonter le fil de son histoire… en quelques pas ! Observez, repérez et photographiez les lieux emblématiques du bourg des Abymes et découvrez les richesses du patrimoine bâti ancien de l’architecte Ali Thur. Visite guidée d’une heure destinée au public scolaire. Place Frédéric Jalton Place du centre ville des Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe [{« type »: « email », « value »: « laurence.jacoby-koaly@h3c-caraibes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

