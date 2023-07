Petit marché Place Frédéric Bastiat Mugron, 18 mai 2024, Mugron.

Mugron,Landes

Tous les samedis matin sur la place Bastiat, retrouvez sur le petit marché, des fruits et légumes, du pain… Quelques douceurs pour le week-end et la semaine à venir. Profitez-en pour découvrir Mugron et ses alentours : galerie d’art Rouge Garance et sa charpente majestueuse, parcours du patrimoine, abbaye à Maylis, parc animalier le « Moulin de Poyaller à Saint-Aubin… En partant de l’autre côté, vous découvrirez Montfort-en-Chalosse, sa Bastide du 13ème siècle et le Musée de la Chalosse, domaine agricole reconstituant la vie quotidienne au 19ème siècle..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 12:00:00. EUR.

Place Frédéric Bastiat

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday morning on the Bastiat square, find on the small market, fruits and vegetables, bread… Some sweets for the weekend and the week to come. Take the opportunity to discover Mugron and its surroundings: art gallery Rouge Garance and its majestic frame, heritage trail, abbey in Maylis, animal park the « Moulin de Poyaller in Saint-Aubin … On the other side, you will discover Montfort-en-Chalosse, its 13th century Bastide and the Museum of Chalosse, an agricultural domain reconstituting daily life in the 19th century.

Todos los sábados por la mañana, en la plaza Bastiat, se pueden encontrar frutas y verduras, pan… Algunos dulces para el fin de semana y la semana que viene. Aproveche la oportunidad de descubrir Mugron y sus alrededores: la galería de arte Rouge Garance y su majestuoso marco, la ruta del patrimonio, la abadía de Maylis, el parque de animales « Moulin de Poyaller » en Saint-Aubin… Al otro lado, descubrirá Montfort-en-Chalosse, su Bastida del siglo XIII y el Museo de la Chalosse, una finca agrícola que reconstituye la vida cotidiana del siglo XIX.

Jeden Samstagmorgen auf dem Place Bastiat finden Sie auf dem kleinen Markt Obst und Gemüse, Brot… Einige Leckereien für das Wochenende und die kommende Woche. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Mugron und seine Umgebung zu entdecken: Kunstgalerie Rouge Garance mit ihrem majestätischen Dachstuhl, Kulturerbe-Rundgang, Abtei in Maylis, Tierpark « Moulin de Poyaller » in Saint-Aubin… Wenn Sie auf der anderen Seite starten, entdecken Sie Montfort-en-Chalosse, seine Bastide aus dem 13. Jahrhundert und das Musée de la Chalosse, ein landwirtschaftliches Anwesen, das das Alltagsleben im 19. Jahrhundert nachstellt.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Terres de Chalosse