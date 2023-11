Présentation, vente et dédicace de livre Place Frédéric Bastiat Mugron, 2 décembre 2023, Mugron.

Mugron,Landes

Les années de captivité d’un Mugronnais Albert Zacharie de 1940 à 1945.

A son décès, ses fils Claude et Christian découvrent un petit cahier d’écolier rempli de notes prises durant ses années de captivité, et 50 dessins signés Jean Morin. D’une conversation avec Pierre Debats président de l’AHCPM, fin 2020, jaillit l’idée de transcrire dans un livre ce long parcours loin de sa famille, de ses Landes natales, dans divers camps en Allemagne, Pologne, Ukraine..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:30:00. EUR.

Place Frédéric Bastiat Salle Adour Pôle Culturel Le Belvédère

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The years of captivity of Mugronnais Albert Zacharie from 1940 to 1945.

On his death, his sons Claude and Christian discovered a small school notebook filled with notes taken during his years of captivity, and 50 drawings by Jean Morin. A conversation with Pierre Debats, President of the AHCPM, at the end of 2020, sparked off the idea of transcribing in a book this long journey far from his family, his native Landes, in various camps in Germany, Poland and Ukraine.

Los años de cautiverio de un mugronés, Albert Zacharie, de 1940 a 1945.

A su muerte, sus hijos Claude y Christian descubrieron un pequeño cuaderno escolar lleno de notas tomadas durante sus años de cautiverio, y 50 dibujos de Jean Morin. En una conversación con Pierre Debats, Presidente de la AHCPM, a finales de 2020, nació la idea de transcribir en un libro este largo periplo lejos de su familia, de sus Landas natales, en diversos campos de Alemania, Polonia y Ucrania.

Die Jahre der Gefangenschaft des aus Mugronn stammenden Albert Zacharie von 1940 bis 1945.

Als er starb, entdeckten seine Söhne Claude und Christian ein kleines Schulheft mit Notizen, die er während seiner Gefangenschaft gemacht hatte, und 50 Zeichnungen von Jean Morin. In einem Gespräch mit Pierre Debats, dem Vorsitzenden des AHCPM, entstand Ende 2020 die Idee, diesen langen Weg fernab von seiner Familie, seiner Heimat Landes, in verschiedenen Lagern in Deutschland, Polen und der Ukraine in einem Buch festzuhalten.

