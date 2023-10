Présentation de 2 livres récemment édités par l’AHCPM (Association Historique et >Culturelle du Pays de Mugron) Place Frédéric Bastiat Mugron, 25 novembre 2023, Mugron.

Mugron,Landes

Nous avons le plaisir de vous convier à la présentation de 2 livres récemment édités avec vente et dédicace.

– « Les années de Captivité d’un Mugronnais 1940-1945, Albert Zacharie » de Claude et Christian Zacharie.

Au décès de leur père Claude et Christian découvrent un cahier d’écolier dans lequel Albert a noté sa drôle de guerre et ses 5 années de captivité, ainsi que 50 dessins signés Jean Morin. Ce livre est un témoignage de ce que des millions de prisonniers ont enduré.

– « Labarthe à Mugron » de Laurent Degos

Ce livre retrace l’histoire de la Caverie de Labarthe, le Portail de Pé de Peyran et la communauté des habitants de Labarthe. Nous voyageons sur des bases historiques sur une période de 900 ans, nous y croisons Pierre de Labarthe, Claire de Cauna, les Darbo, Henri IV et a belle Corisande, les habitants de Labarthe et bien d’autres..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

Place Frédéric Bastiat Salle Adour Pôle Culturel Le Belvédère

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



We are pleased to invite you to the presentation of 2 recently published books, with sales and signing sessions.

– « Les années de Captivité d’un Mugronnais 1940-1945, Albert Zacharie » by Claude and Christian Zacharie.

On the death of their father, Claude and Christian discovered a school notebook in which Albert had recorded his phony war and 5 years of captivity, along with 50 drawings by Jean Morin. This book bears witness to what millions of prisoners endured.

– « Labarthe à Mugron » by Laurent Degos

This book traces the history of the Caverie de Labarthe, the Portail de Pé de Peyran and the community of Labarthe’s inhabitants. We travel through 900 years of history, meeting Pierre de Labarthe, Claire de Cauna, the Darbo family, Henri IV and his beautiful Corisande, the people of Labarthe and many others.

Tenemos el placer de invitarle a la presentación de 2 libros recientemente publicados, con sesiones de venta y firma.

– « Les années de Captivité d’un Mugronnais 1940-1945, Albert Zacharie » de Claude y Christian Zacharie.

A la muerte de su padre, Claude y Christian descubrieron un cuaderno escolar en el que Albert había escrito sus experiencias durante la guerra y sus 5 años de cautiverio, así como 50 dibujos de Jean Morin. Este libro da testimonio de lo que sufrieron millones de prisioneros.

– « Labarthe à Mugron », de Laurent Degos

Este libro traza la historia de la Caverie de Labarthe, del Portail de Pé de Peyran y de la comunidad de habitantes de Labarthe. Nos lleva a un viaje histórico de 900 años, donde conocemos a Pierre de Labarthe, Claire de Cauna, la familia Darbo, Enrique IV y su bella Corisande, el pueblo de Labarthe y muchos otros.

Wir freuen uns, Sie zur Vorstellung von zwei kürzlich erschienenen Büchern mit Verkauf und Signierstunde einzuladen.

– « Les années de Captivité d’un Mugronnais 1940-1945, Albert Zacharie » (Die Jahre der Gefangenschaft eines Mannes aus Mugronnais 1940-1945, Albert Zacharie) von Claude und Christian Zacharie.

Als ihr Vater starb, entdeckten Claude und Christian ein Schulheft, in dem Albert seinen lustigen Krieg und seine fünf Jahre in Gefangenschaft notiert hatte, sowie 50 Zeichnungen von Jean Morin. Dieses Buch ist ein Zeugnis dessen, was Millionen von Gefangenen erlitten haben.

– « Labarthe in Mugron » von Laurent Degos

Dieses Buch erzählt die Geschichte der Caverie de Labarthe, des Portail de Pé de Peyran und der Gemeinschaft der Einwohner von Labarthe. Wir reisen auf historischen Grundlagen über einen Zeitraum von 900 Jahren und begegnen Pierre de Labarthe, Claire de Cauna, den Darbos, Henri IV und a belle Corisande, den Bewohnern von Labarthe und vielen anderen.

