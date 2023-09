Marché international des villes jumelles Place François Villon – Les Allées Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Traditionnel marché autour de l’artisanat et de la gastronomie au cours duquel commerçants et artisans des villes jumelles et amies se retrouvent à Aix-en-Provence, sur la place François Villon.

2023-12-06 fin : 2023-12-10 . .

Place François Villon – Les Allées

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional market around crafts and gastronomy during which traders and craftsmen from twin towns and friends meet in Aix-en-Provence, on the Place François Villon

Mercado tradicional en torno a la artesanía y la gastronomía durante el cual se reúnen comerciantes y artesanos de ciudades hermanadas y amigas en Aix-en-Provence, en la plaza François Villon

Traditioneller Markt rund um Kunsthandwerk und Gastronomie, bei dem Händler und Handwerker aus den Partner- und Freundschaftsstädten in Aix-en-Provence auf dem Place François Villon zusammenkommen

