Les festivités pendant les manifestations de Noël Place François Villon / Cours Mirabeau / Places comtales / Les Allées Aix-en-Provence, 1 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

De nombreuses animations, concerts et spectacle vous attendent à travers la ville sur 3 scènes situées devant l’Office de Tourisme, en haut du cours Mirabeau (fontaine du Roi René) et sur les places comtales..

2023-11-01 fin : 2023-11-24 . .

Place François Villon / Cours Mirabeau / Places comtales / Les Allées

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Numerous events, concerts and shows await you throughout the town on 3 stages located in front of the Tourist Office, at the top of Cours Mirabeau (Roi René fountain) and in the Place Comtale.

Un sinfín de eventos, conciertos y espectáculos le esperan por toda la ciudad en 3 escenarios situados frente a la Oficina de Turismo, en lo alto del Cours Mirabeau (fuente Roi René) y en la plaza Comtale.

Zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und Aufführungen erwarten Sie in der ganzen Stadt auf drei Bühnen, die sich vor dem Fremdenverkehrsamt, am oberen Ende des Cours Mirabeau (Brunnen des Königs René) und auf den gräflichen Plätzen befinden.

