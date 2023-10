Tout Schuss Place François Villon Aix-en-Provence, 25 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

2 jours dédiés à l’univers de la montagne. La place François Villon est transformée en station de ski pour faire le plein d’expériences sur fond de neige. Au programme, de nombreuses activités et animations accessibles gratuitement..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Place François Villon

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



2 days dedicated to the world of mountains. The Place François Villon is transformed into a ski resort, offering a wealth of experiences against a backdrop of snow. The program includes a wide range of free activities and entertainment.

2 días dedicados al mundo de la montaña. La plaza François Villon se transformará en una estación de esquí y ofrecerá un sinfín de experiencias con la nieve como telón de fondo. El programa incluye numerosas actividades y animaciones gratuitas.

2 Tage, die der Welt der Berge gewidmet sind. Der Place François Villon wird in eine Skistation verwandelt, um vor dem Hintergrund des Schnees viele Erfahrungen zu sammeln. Auf dem Programm stehen zahlreiche Aktivitäten und Animationen, die kostenlos zugänglich sind.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence