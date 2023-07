Initiation au langage sifflé Place François Sarraille Bedous, 21 août 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Odile CONDEROLE propose une initiation au langage sifflé place de la mairie.

Si mauvais temps possible replis sous la halle.

Ouvert à tous..

2023-08-21 fin : 2023-08-21 19:00:00. EUR.

Place François Sarraille

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Odile CONDEROLE offers an introduction to whistling in the town hall square.

In case of bad weather, retreat to the covered market.

Open to all.

Odile CONDEROLE propone una iniciación al silbo en la plaza del ayuntamiento.

Si hace mal tiempo, puede retirarse al mercado cubierto.

Abierto a todos.

Odile CONDEROLE bietet auf dem Rathausplatz eine Einführung in die Pfeifsprache an.

Bei schlechtem Wetter können Sie sich in die Markthalle zurückziehen.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn