Festival des arts de rue: « Un air de vacances »- John & les Nonnes / Cie Un de ces 4 Place François Recaborde Pau, 13 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le couvent Sainte-Marjolaine vous invite à son concert de charité pour la restauration d’une statue en piteux état ! Pour récolter les fonds, la Mère supérieure et Soeur Marie-Bergamote seront accompagnées du Père-Jean, qui pourrait prendre beaucoup plus de place que prévu et entraîner les deux nonnes dans un registre inattendu… Laissez ce trio de choc vous entraîner dans leur show caritatif avec prouesses de cirque, chant et humour !.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 16:50:00. .

Place François Recaborde

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The convent of Sainte-Marjolaine invites you to its charity concert for the restoration of a statue in a sorry state! To raise funds, the Mother Superior and Sister Marie-Bergamote will be accompanied by Father-Jean, who may take up a lot more space than expected and lead the two nuns into an unexpected register? Let this power trio draw you into their charity show with circus prowess, singing and humor!

El convento de Sainte-Marjolaine le invita a su concierto benéfico para restaurar una estatua en estado lamentable Para recaudar fondos, la Madre Superiora y Sor Marie-Bergamote estarán acompañadas por el Padre-Jean, que podría ocupar mucho más espacio del previsto y llevar a las dos monjas a un registro inesperado.. Deje que este poderoso trío le acompañe en su espectáculo benéfico, lleno de proezas circenses, canciones y humor

Das Kloster Sainte-Marjolaine lädt Sie zu einem Benefizkonzert für die Restaurierung einer Statue in schlechtem Zustand ein! Um Geld zu sammeln, werden die Mutter Oberin und Schwester Marie-Bergamote von Pater-Jean begleitet, der viel mehr Raum einnimmt als erwartet und die beiden Nonnen in ein unerwartetes Register zieht Lassen Sie sich von diesem Trio in ihre Wohltätigkeitsshow mit Zirkuskunststücken, Gesang und Humor entführen!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pau