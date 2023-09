Dédicaces Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse, 16 septembre 2023, Yzeures-sur-Creuse.

Yzeures-sur-Creuse,Indre-et-Loire

A l’occasion des Journées du Patrimoine , cette année deux écrivains locaux viendront dédicacer leurs livres et pourront lire des extraits de ceux-ci:

– Samedi 16 à partir de 14h00 : Sam Eléon pour son livre « Les mythes dans le placard »

– Dimanche 17 à partir de 14h30: Brigitte Primault pour son li.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00.

Place François Mitterrand

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the occasion of the Journées du Patrimoine, this year two local writers will be signing their books and reading extracts from them:

– Saturday 16 from 2:00 pm: Sam Eléon for his book « Les mythes dans le placard » (« Myths in the closet »)

– Sunday 17 from 2:30 pm: Brigitte Primault for her book « Les mythes dans placard »

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, dos escritores locales firmarán sus libros y leerán extractos de los mismos:

– Sábado 16 a partir de las 14.00 horas: Sam Eléon por su libro « Les mythes dans le placard » (Los mitos en el armario)

– Domingo 17 a partir de las 14.30 horas: Brigitte Primault por su libro « Les mythes dans placard » (Los mitos en el armario)

Anlässlich der Tage des Kulturerbes , werden dieses Jahr zwei lokale Schriftsteller ihre Bücher signieren und aus ihnen vorlesen:

– Samstag, den 16. ab 14.00 Uhr: Sam Eléon für sein Buch « Les mythes dans le placard » (Die Mythen im Schrank)

– Sonntag, den 17. ab 14.30 Uhr: Brigitte Primault für ihr Buch « Die Geschichte der Kinder »

