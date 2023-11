THEATRE COMIQUE « UN TRES JOYEUX ANNIVERSAIRE » Place François Mitterrand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, 2 décembre 2023, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille.

Sainte-Foy-d’Aigrefeuille,Haute-Garonne

Rendez-vous samedi 2 décembre dans la salle des fêtes de Sainte-Foy d’Aigrefeuille pour découvrir cette comédie de Jacky Goupil avec la troupe « Les Agités du Bocal »..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 5 EUR.

Place François Mitterrand SALLE DES FETES

Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie



Join us on Saturday December 2 in the village hall of Sainte-Foy d’Aigrefeuille to discover this comedy by Jacky Goupil with the troupe « Les Agités du Bocal ».

Acompáñenos el sábado 2 de diciembre en la sala de fiestas de Sainte-Foy d’Aigrefeuille en esta comedia de Jacky Goupil con la compañía « Les Agités du Bocal ».

Wir treffen uns am Samstag, den 2. Dezember im Festsaal von Sainte-Foy d’Aigrefeuille, um diese Komödie von Jacky Goupil mit der Truppe « Les Agités du Bocal » zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE