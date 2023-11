Performance de danse, chants et lectures Place François Mitterrand (place du marché) Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Performance de danse, chants et lectures Place François Mitterrand (place du marché) Cenon, 22 novembre 2023, Cenon. Performance de danse, chants et lectures Mercredi 22 novembre, 09h30 Place François Mitterrand (place du marché) Gratuit Performance de danse, chants et lectures jouées par deux classes primaires de l’école des Cavailles dans le cadre des « Bons Baisers du Chili » organisé par l’association ALIFS.

Ils seront accompagnés par le musicien chilien Luis Cassorla et le danseur Norton Antivilo.

Espace Textile Rive Droite sort la couture du domaine domestique et casse les préjugés pour investir le marché. Place François Mitterrand (place du marché) Place François Mitterrand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:30:00+01:00 – 2023-11-22T11:00:00+01:00

