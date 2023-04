Les 50 ans du marché Place François Mitterrand (place du marché) Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Les 50 ans du marché Place François Mitterrand (place du marché), 3 mai 2023, Cenon. Les 50 ans du marché Mercredi 3 mai, 09h00 Place François Mitterrand (place du marché) Avec plus d’une centaine de commerçants présents tous les mercredis matins sur la place François Mitterrand, le marché municipal de Cenon est l’un des plus dynamique de la rive Droite. Pour fêter les 50 ans de son marché, la ville de Cenon organise une matinée festive le mercredi 3 mai : à partir de 9h : animations « 0 déchets » par Ecologeek (sensibilisation au tri sélectif)

10h : animations de théâtre de rue par la Cie Cielo

11h30 : discours des officiels suivi d'un vin d'honneur élaboré avec les produits du marché.

