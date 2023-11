Fêtez Noël : Soirée d’ouverture Place François Mitterrand Mourenx, 8 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Chorales des enfants et Mourenx en coeur.

18h : Arrivée du Père Noël. Celui-ci arrivera en calèche, entouré de Pokémon géants.

19h, sur le parvis du MIX : Spectacle laser et feu d’artifice..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Place François Mitterrand

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s choirs and Mourenx en coeur.

6pm: Santa Claus arrives. He arrives in a horse-drawn carriage, surrounded by giant Pokémon.

7pm, on the MIX forecourt: Laser show and fireworks.

Coros infantiles y Mourenx en coeur.

18:00: Llegada de Papá Noel. Llegará en un coche de caballos rodeado de Pokémon gigantes.

19:00 h, en la explanada del MIX: espectáculo de láser y fuegos artificiales.

Chöre der Kinder und Mourenx en coeur.

18 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns. Dieser wird in einer Kutsche ankommen, umgeben von riesigen Pokémon.

19 Uhr, auf dem Vorplatz des MIX: Lasershow und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn