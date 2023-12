Visite guidée : Église abbatiale de Montivilliers Place François Mitterrand Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime Visite guidée : Église abbatiale de Montivilliers Place François Mitterrand Montivilliers, 3 mars 2024, Montivilliers. Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03 Proposé par la Ville de Montivilliers. Contemporaine de Guillaume le Conquérant, l’église abbatiale de Montivilliers est une merveille d’architecture normande. Construite au 11ème siècle pour la communauté monastique féminine, l’édifice est modifié à plusieurs reprises notamment au 15ème siècle avec l’ajout d’une seconde nef. De nombreux éléments ornementaux originaux dont la tribune gothique, exemple unique en Normandie, apportant une autre lecture sur l’histoire du bâtiment, de l’abbaye et de la ville. Durée : 1h30 – A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire : billetterie.ville-montivilliers.fr.

Proposé par la Ville de Montivilliers. Contemporaine de Guillaume le Conquérant, l’église abbatiale de Montivilliers est une merveille d’architecture normande. Construite au 11ème siècle pour la communauté monastique féminine, l’édifice est modifié à plusieurs reprises notamment au 15ème siècle avec l’ajout d’une seconde nef. De nombreux éléments ornementaux originaux dont la tribune gothique, exemple unique en Normandie, apportant une autre lecture sur l’histoire du bâtiment, de l’abbaye et de la ville. Durée : 1h30 – A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire : billetterie.ville-montivilliers.fr

Proposé par la Ville de Montivilliers. Contemporaine de Guillaume le Conquérant, l’église abbatiale de Montivilliers est une merveille d’architecture normande. Construite au 11ème siècle pour la communauté monastique féminine, l’édifice est modifié à plusieurs reprises notamment au 15ème siècle avec l’ajout d’une seconde nef. De nombreux éléments ornementaux originaux dont la tribune gothique, exemple unique en Normandie, apportant une autre lecture sur l’histoire du bâtiment, de l’abbaye et de la ville. Durée : 1h30 – A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire : billetterie.ville-montivilliers.fr .

Place François Mitterrand

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie Détails Catégories d’Évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Code postal 76290 Lieu Place François Mitterrand Adresse Place François Mitterrand Ville Montivilliers Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place François Mitterrand Montivilliers Latitude 49.545165 Longitude 0.19224265 latitude longitude 49.545165;0.19224265

Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montivilliers/