Fête de l’Automne – Foire aux arbres ! Place François Mitterrand Montivilliers, 24 novembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

La fête de l’automne revient cette année le temps d’un week-end !

Les 24, 25 et 26 novembre, la nature sera à l’honneur avec de nombreuses animations et un temps fort prévu le dimanche 26 novembre avec une foire aux arbres.

La fête débutera le 24 novembre avec un « quizz géant » sur la vie secrète des arbres.

Dans la journée du samedi 25, plusieurs animations et ateliers vous seront proposés :

– « Une naissance un arbre » de 10h à 12h

– « La forêt en tous sens » de 10h30 à 12h

– « Plantation participative : mini-forêt urbaine » de 14h à 16h

Et enfin, le dimanche 26 novembre, place à la foire aux arbres :

Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes… Venez découvrir et acheter de nombreuses espèces d’arbres et profiter des conseils des professionnels présents ce jour-là. Retrouvez également les associations locales qui œuvrent pour la préservation des arbres et de la biodiversité autour d’un programme d’animation ouvert à toutes et tous !

Tout au long de la journée, des ateliers, des mini-conférence et des tables rondes seront organisés afin d’échanger sur des thématiques diverses et variées en lien avec l’écologie et le développement durable

Programme détaillé disponible ci-dessous

Inscription obligatoire pour participer à certains ateliers.

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

Place François Mitterrand

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



The autumn festival is back for a weekend this year!

On November 24, 25 and 26, the spotlight will be on nature, with a host of events and a tree fair on Sunday November 26.

The festival kicks off on November 24 with a « giant quiz » on the secret life of trees.

On Saturday, November 25, several activities and workshops will be on offer:

– « A birth, a tree » from 10am to 12pm

– « The forest in all its senses » from 10.30am to 12pm

– « Participatory planting: mini urban forest » from 2pm to 4pm

And finally, on Sunday November 26, there’s the tree fair:

Horticulturists, nurserymen, landscapers? Come and discover and buy a wide range of tree species, and benefit from the advice of the professionals on hand that day. Local associations working to preserve trees and biodiversity will also be on hand, with a program of events open to all!

Throughout the day, workshops, mini-conferences and round-table discussions will be organized on a wide range of topics relating to ecology and sustainable development

Detailed program available below

Registration required for certain workshops

El festival de otoño vuelve este año durante un fin de semana

Los días 24, 25 y 26 de noviembre, la naturaleza será la protagonista, con numerosos actos y una feria del árbol el domingo 26 de noviembre.

El festival comienza el 24 de noviembre con un concurso gigante sobre la vida secreta de los árboles.

El sábado 25 de noviembre se celebrarán numerosas actividades y talleres:

– « Un nacimiento, un árbol » de 10:00 a 12:00 horas

– « El bosque en todos sus sentidos », de 10.30 a 12.00 horas

– « Plantación participativa: minibosque urbano » de 14:00 a 16:00 h

Y por último, el domingo 26 de noviembre, la feria del árbol:

Horticultores, viveristas, paisajistas.. Venga a descubrir y comprar una amplia gama de especies arbóreas, y benefíciese de los consejos de los profesionales presentes ese día. Las asociaciones locales que trabajan por la preservación de los árboles y la biodiversidad también estarán presentes, con un programa de actividades abierto a todos

A lo largo de la jornada se organizarán talleres, miniconferencias y mesas redondas en las que se debatirán numerosos temas relacionados con la ecología y el desarrollo sostenible

Programa detallado disponible a continuación

Algunos talleres requieren inscripción previa

Das Herbstfest kehrt dieses Jahr für ein Wochenende zurück!

Am 24., 25. und 26. November steht die Natur im Mittelpunkt mit zahlreichen Veranstaltungen und einem geplanten Höhepunkt am Sonntag, dem 26. November, mit einem Baummarkt.

Das Fest beginnt am 24. November mit einem « Riesenquiz » über das geheime Leben der Bäume.

Im Laufe des Samstags (25.) werden Ihnen mehrere Animationen und Workshops angeboten:

– « Eine Geburt ein Baum » von 10:00 bis 12:00 Uhr

– « Der Wald mit allen Sinnen » von 10:30 bis 12:00 Uhr

– « Partizipative Pflanzung: Mini-Urban Forest » von 14:00 bis 16:00 Uhr

Und schließlich ist am Sonntag, dem 26. November, Platz für die Baummesse:

Gartenbaubetriebe, Baumschulen, Landschaftsgärtner? Entdecken und kaufen Sie zahlreiche Baumarten und lassen Sie sich von den Fachleuten beraten, die an diesem Tag anwesend sind. Auch die örtlichen Vereine, die sich für den Erhalt der Bäume und der Artenvielfalt einsetzen, sind mit einem Unterhaltungsprogramm vertreten, das allen offen steht!

Den ganzen Tag über werden Workshops, Mini-Konferenzen und runde Tische organisiert, um sich über verschiedene Themen im Zusammenhang mit Ökologie und nachhaltiger Entwicklung auszutauschen

Detailliertes Programm unten verfügbar

Für die Teilnahme an einigen Workshops ist eine Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie