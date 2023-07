Monti’Marché d’été Place François Mitterrand Montivilliers, 18 août 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

C’est parti pour la saison 4 !

Nouvelle saison pour les Monti’Marchés d’été : ils sont de retour un vendredi sur deux en centre-ville, place François Mitterrand, rue Léon Gambetta, aux Hallettes et rue René Coty.

Les exposants seront nombreux : artisans-créateurs, producteurs locaux, foodtrucks, brocanteurs mais aussi associations montivillonnes et le collectif habitants du Centre social Jean Moulin… il y en aura pour tous les goûts..

2023-08-18 17:00:00 fin : 2023-08-18 22:00:00. .

Place François Mitterrand

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Season 4 is on!

A new season for Monti’Marchés d’été: every second Friday in the town center, in Place François Mitterrand, Rue Léon Gambetta, Les Hallettes and Rue René Coty.

There will be plenty of stalls to suit all tastes, including craftspeople, local producers, foodtrucks and second-hand goods dealers, as well as local associations and the residents’ collective of the Centre social Jean Moulin.

¡La cuarta temporada está en marcha!

Nueva temporada de los Monti’Marchés de verano: vuelven cada dos viernes al centro de la ciudad, en la plaza François Mitterrand, la calle Léon Gambetta, Les Hallettes y la calle René Coty.

Artesanos, productores locales, foodtrucks, vendedores de artículos de segunda mano, asociaciones locales, el colectivo de vecinos del Centro Social Jean Moulin… Habrá para todos los gustos.

Auf geht’s in die vierte Staffel!

Neue Saison für die Monti’Marchés d’été: Sie finden wieder jeden zweiten Freitag im Stadtzentrum statt, auf dem Place François Mitterrand, in der Rue Léon Gambetta, in Les Hallettes und in der Rue René Coty.

Die Aussteller werden zahlreich sein: Kunsthandwerker, lokale Produzenten, Foodtrucks, Trödler, aber auch Vereine aus Montiville und das Bewohnerkollektiv des Sozialzentrums Jean Moulin… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

