Sixties ! Place François Mitterrand Lisieux, 6 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

SIXTIES – LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Du 6 au 8 octobre, la Ville de Lisieux replonge dans les années 60. Cette année, le festival explore la conquête de l’espace et l’astronomie, car c’est un sujet immanquable de cette décennie !

Au programme : concerts, véhicules anciens, bal, conférences, défilé de mode. Mais aussi de nouvelles activités thématiques : simulateur de conduite téléguidée, création de fusées en bois, maquettes spatiales à l’imprimante 3D, et bien d’autres !

2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-06 22:00:00. .

Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie



SIXTIES ? HEAD IN THE STARS

From October 6 to 8, the town of Lisieux takes a trip back in time to the 60s. This year, the festival explores the conquest of space and astronomy, an unmissable theme of the decade!

On the program: concerts, vintage vehicles, a ball, conferences and a fashion show. But also new themed activities: remote-controlled driving simulator, wooden rocket creation, 3D printer space models, and much more!

SESENTA ? CABEZA EN LAS ESTRELLAS

Del 6 al 8 de octubre, la ciudad de Lisieux se traslada a los años sesenta. Este año, el festival explora la conquista del espacio y la astronomía, ¡porque de eso iba esta década!

El programa incluye conciertos, vehículos de época, un baile, conferencias y un desfile de moda. También habrá nuevas actividades temáticas: un simulador de conducción por control remoto, creación de cohetes de madera, modelos espaciales con impresora 3D, ¡y mucho más!

SIXTIES ? MIT DEM KOPF IN DEN STERNEN

Vom 6. bis 8. Oktober taucht die Stadt Lisieux in die 60er Jahre zurück. In diesem Jahr erforscht das Festival die Eroberung des Weltraums und die Astronomie, denn das war ein unumgängliches Thema dieses Jahrzehnts!

Auf dem Programm stehen Konzerte, Oldtimer, Bälle, Vorträge und Modenschauen. Aber auch neue thematische Aktivitäten: Simulator für ferngesteuertes Fahren, Herstellung von Holzraketen, Weltraummodelle aus dem 3D-Drucker und vieles mehr!

