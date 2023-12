Parade de Noël – Abysses Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Parade de Noël – Abysses Place François Mitterrand Lisieux, 15 décembre 2023 17:30, Lisieux. Parade de Noël – Abysses Vendredi 15 décembre, 18h30 Place François Mitterrand Gratuit Le vendredi 15 décembre, la Ville de Lisieux vous donne rendez-vous pour sa parade féérique au départ de la place François Mitterrand à 18h30 !

La compagnie Remue Ménage nous fait plonger dans le monde fascinant des abysses, à l’occasion d’un cortège lumineux composé d’un majestueux hippocampe, de méduses et d’échassiers en diables de mer. Une parenthèse enchantée sur le marché de Noël !

VENDREDI 15 DECEMBRE – 18h30

VENDREDI 15 DECEMBRE – 18h30

Départ : Place F. Mitterrand
Place François Mitterrand
Lisieux

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T19:30:00+01:00

Ville de Lisieux / Compagnie Remue Ménage

