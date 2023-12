Marché de Noël (centre-ville) Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Du 15 au 17 décembre, le marché de Noël s'installe sur la place F. Mitterrand !

Vivez trois jours féériques à découvrir les stands des exposants, déguster un bon vin chaud et profiter des animations festives (stand photos, balades en calèche, batucada, concert).

Le dimanche 17 décembre, des robots géants et échassiers lumineux viendront animer votre promenade sur le marché. Une animation offerte par le Comité des fetes de Lisieux officiel !

