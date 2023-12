Lancement des illuminations Place François Mitterrand Lisieux, 6 décembre 2023 17:30, Lisieux.

Lancement des illuminations Mercredi 6 décembre, 18h30 Place François Mitterrand Gratuit

Le mercredi 6 décembre, la féérie de Noël arrive à Lisieux à travers le déclenchement des illuminations. Rendez-vous dès 18h30 sur la place François Mitterrand pour admirer les superbes décorations de la Ville !

Le lancement des illuminations sera accompagné d’un spectacle de feu par Hestia Terra, et de la musique avec un concert de Cosy Christmas. Un moment convivial et festif avec dégustation de chocolat et vin chaud, et de friandises !

Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T20:30:00+01:00

lisieux calvados

Ville de Lisieux