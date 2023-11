Téléthon à Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Téléthon à Lisieux Place François Mitterrand Lisieux, 2 décembre 2023, Lisieux. Téléthon à Lisieux Samedi 2 décembre, 09h00 Place François Mitterrand Le samedi 2 décembre, le village Téléthon est de retour à Lisieux ! Rendez-vous sur la place François Mitterrand de 9h à 17h pour découvrir les stands et animations proposées par la Ville et de nombreux acteurs locaux, au profit de l’AFM Téléthon. Depuis deux ans, Lou est le visage de notre campagne Téléthon. Atteinte d’une maladie génétique rare, le syndrome de Leigh, elle se mobilise avec sa maman afin de faire connaître sa maladie et développer la recherche. Cette année, elle sera présente sur le village, n’hésitez pas à venir la rencontrer et découvrir son combat ! Programme complet de l’événement : https://bit.ly/3sD5J6k Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie [{« link »: « https://bit.ly/3sD5J6k »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00
Détails
Catégories d'Évènement: Calvados, Lisieux
Lieu Place François Mitterrand
Adresse Lisieux
Ville Lisieux

