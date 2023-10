Halloween Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Halloween Place François Mitterrand Lisieux, 31 octobre 2023, Lisieux. Halloween Mardi 31 octobre, 16h00 Place François Mitterrand Gratuit Le mardi 31 octobre, la Ville de Lisieux vous propose un événement original et festif pour célébrer Halloween tous ensemble !

Défilé costumé, bal des monstres, flashmob, descente aux flambeaux : c’est un beau programme qui vous attend. Il y aura même des ateliers créatifs (maquillage, création de costumes, déco sur citrouille, et bien d’autres) !

Retrouvez le programme complet ici : https://bit.ly/48AYWdu

GRATUIT – DE 16H À 22H

PLACE F. MITTERRAND & MOSAIC Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie [{« link »: « https://bit.ly/48AYWdu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:00:00+01:00

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:00:00+01:00 lisieux calvados Ville de Lisieux Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Place François Mitterrand Adresse Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Place François Mitterrand Lisieux latitude longitude 49.146083;0.225517

Place François Mitterrand Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/