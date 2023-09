Octobre Rose Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Octobre Rose

Samedi 14 octobre, 10h00
Place François Mitterrand
Lisieux
Gratuit

La campagne Octobre Rose démarre bientôt : une période dédiée à la sensibilisation et à la prévention pour le dépistage du cancer du sein. Plusieurs animations seront proposées pendant le mois !

Le 14 octobre, rendez-vous sur la Place François Mitterrand pour un . Stands de vente au profit de la ligue contre le cancer, stands de sensibilisation, randonnée, animations sportives et artistiques, flash mob, tombola, conférence : un programme bien chargé vous attend !

Programme complet : https://www.calameo.com/read/00188551952e03a324206

