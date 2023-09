Sixties : la tête dans les étoiles ! Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Sixties : la tête dans les étoiles ! Place François Mitterrand Lisieux, 6 octobre 2023, Lisieux. Sixties : la tête dans les étoiles ! 6 – 8 octobre Place François Mitterrand Gratuit SIXTIES – LA TÊTE DANS LES ÉTOILES Du 6 au 8 octobre, la Ville de Lisieux replonge dans les années 60. Cette année, le festival explore la conquête de l’espace et l’astronomie, car c’est un sujet immanquable de cette décennie ! Au programme : concerts, véhicules anciens, bal, conférences, défilé de mode. Mais aussi de nouvelles activités thématiques : simulateur de conduite téléguidée, création de fusées en bois, maquettes spatiales à l’imprimante 3D, et bien d’autres ! Découvrez l’ensemble du programme ici : https://bit.ly/48f9sXN

– – . Place François Mitterrand Lisieux Lisieux Calvados Normandie [{« link »: « https://bit.ly/48f9sXN »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00 lisieux calvados Ville de Lisieux Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Place François Mitterrand Adresse Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Place François Mitterrand Lisieux latitude longitude 49.146083;0.225517

Place François Mitterrand Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/